Правительство Швейцарии готовит граждан к дефициту энергии

К приходу холодов нервно готовят свое население и в Швейцарии. Власти говорят о предстоящем энергетическом коллапсе. Стране может не хватить мощностей для обеспечения всех потребителей электричеством. Правительство планирует рассылку уведомлений для 30 тысяч организаций, которые в случае дефицита будут должны сократить объемы потребления, также попросят экономить и население. Могут запретить использовать бассейны, системы кондиционирования и эскалаторы. В случае энергетического коллапса ежедневно страна будет терять по 4 миллиарда долларов.