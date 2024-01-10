Правительство так и не решило проблемы фермеров - бунт в Молдове может вспыхнуть с новой силой

Бунт фермеров в Молдове может вспыхнуть с новой силой. Аграрии обвинили правительство в том, что оно так и не решило их проблемы с долгами банкам. Ранее на фоне недовольства фермеров была создана спецкомиссия. Однако состоялось лишь одно ее заседание. И в настоящее время власти не оказывают индивидуальной помощи аграриям, испытывающим трудности с оплатой, как утверждают некоторые госчиновники.