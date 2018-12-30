Правительство Великобритании всерьез обеспокоено растущим числом мигрантов, которые пытаются пересечь Ла-Манш на надувных лодках. За последние два месяца таким образом попасть в Соединенное Королевство хотели 220 человек. Не остановили даже праздники - на Рождество были задержаны 40 мигрантов на пяти надувных лодках. Ла-Манш считается одной из самых загруженных водных магистралей мирового судоходства.



