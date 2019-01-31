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Правительство Венесуэлы выделит миллиард евро на преодоление экономического кризиса в стране

Средства будут направлены на обустройство десятков местных городов в рамках программы "Прекрасная Венесуэла". Об этом в своем аккаунте в "Твиттер" написал президент Николас Мадуро.

Между тем, СМИ сообщают, что уже сегодня Европарламент одобрит резолюцию о признании лидера оппозиции Венесуэлы Хуана Гуайдо временным президентом страны. Ожидается, что документ с таким призывом будет отправлен представителю ЕС по иностранным делам Федерике Могерине, а так же странам - участникам ЕС. По задумке Евросоюза, Гуайдо будет исполнять обязанности главы государства до тех пор, пока в Венесуэле не будут проведены новые президентские выборы

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