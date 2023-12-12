Правление "ПиС" закончилось - поляки выбрали нового премьера

Польшу штормит от ветра перемен. Смена политической власти в стране свершилась спустя два месяца после проведения парламентских выборов. У руля Сейма теперь лидер оппозиции Дональд Туск. Но вот вопрос: что делать с тем, во что превратило Польшу правление "ПиС"? Огромная дыра в бюджете, высокая инфляция, коррупция политиков, натянутые отношения с ЕС и зависимость от США, а еще украинский вопрос - это "наследство", которое досталось новому кабмину. О польском кризисе рассказал Евгений Белоусов.

Этого дня ждали миллионы поляков, и вот спустя почти два месяца со дня Икс закончилось восьмилетнее правление партии "ПиС". Диктаторский режим Дуды - Моравецкого развалился. Накануне Сейм принял решение, что сформированное Моравецким правительство не получит вотум доверия. За ходом заседания следили не только у экранов телевизоров: трансляцию эпического зрелища вел один из кинотеатров Варшавы. Сотни зрителей запаслись попкорном, чтобы посмотреть, как будут "уходить" Моравецкого.

"За последние восемь лет произошло так много тревожных событий, что я не удивлена, что люди рады, что все закончилось", - отмечает Устина Леманская.

"Наконец-то мы видим, что можем что-то сделать. Это последний день правления Матеуша Моравецкого. В начале правления партии "Право и справедливость" мы выходили на улицы, чтобы протестовать против нее, а сейчас сидим и наслаждаемся тем фактом, что то, что говорит этот человек, - это последний раз, когда он обладает такими полномочиями в Польше", - подчеркивает с иронией Кароль Бжозовский.





"Сейм ненавидел нас все восемь лет, всячески создавал нам проблемы, и это я говорю как мать и как женщина. Я очень давно мечтала увидеть, как все это развалится", - не скрывает радости Мартина Варталович.

Посмотреть действительно было на что. После оглашения результатов голосования лидер оппозиции Дональд Туск набрал необходимое большинство и, соответственно, стал новым премьером. 13 декабря его правительство будет приведено к присяге. Туск в лучших традициях Трампа чуть ли не расплакался от радости и выдал пламенную речь о новом величии Польши.





Спасибо тебе, Польша, это действительно великий день - не для меня, а для всех тех, кто на протяжении этих многих лет глубоко верил, даже пел, что все станет еще лучше, что мы прогоним тьму, что мы прогоним зло. И это произошло! Дональд Туск, премьер-министр Польши

А вот его политические оппоненты не выдержали позора и сделали политическое харакири. Лидер "ПиС" сорвался и разразился в адрес новоиспеченного премьера нелицеприятными обвинениями.





В парламенте существует процедура, когда кто-то оскорбляет другого человека. Я не знаю, кем были ваши бабушка и дедушка, но я знаю одно: вы немецкий агент, просто немецкий агент! Ярослав Качиньский, лидер партии "Право и справедливость"

Не станем утверждать, является ли Туск чьим-либо агентом, но позиция у него определенно проевропейская. Более того, было бы глупо отрицать наличие действительно внушительного политического опыта у политика - он уже ранее премьерствовал в Польше, а еще дважды занимал пост председателя Евросовета. Так что связи с еврочиновниками определенно остались. Но помогут ли европейские друзья с тем, что после себя оставили парочка Дуда - Моравецкий, - большой вопрос…



Экономика страны за эти годы понесла огромные убытки. Только за предыдущий квартал нынешнего года официальный госдолг Польши вырос на 7 млрд долларов и превысил 285 млрд, что 38% от ВВП. Дыра в госбюджете превысила 4 млрд долларов и продолжает расти. А по уровню инфляции страна на первых строчках в ЕС.

"У нас нет субсидий. Мы должны платить за аренду, а счет за электричество вырос вдвое", - негодует владелица мясной лавки Богна.

"Я не могу поднять цену, иначе ко мне никто не придет. Я должна найти другие способы привлечь клиентов, выполняя больше работы и получая меньшую прибыль", - жалуется на сложное ведение бизнеса владелица салона красоты Анна.

Слишком дорого обходится Варшаве и Киев - только прямые инвестиции в украинскую войну (оружие, технику, оборудование) составили 3 млрд евро, и это не говоря об упущенной экономической выгоде из-за зерна, дальнобойщиков, мигрантов. Неудивительно, что уже больше месяца польские перевозчики блокируют границу с "незалежной".





А еще не стоит забывать, что Варшава только за этот год потратила на модернизацию собственных вооруженных сил более 34 млрд долларов. Естественно, в кредит.

Действуя по указке США, "ПиС" умудрился поссориться с Евросоюзом, целенаправленно уничтожая единство взглядов и интересов. Впрочем, в Брюсселе за такую наглость Варшаву наказали рублем, т.е. евро. Несогласованная судебная реформа обошлась полякам минимум в 556 млн евро, не дошли и более 58 млрд постковидных выплат из общего фонда ЕС.

Новому правительству Туска предстоит вернуть доверие Евросоюза, а для этого необходимо идти по европейскому пути - т.е. решить вопрос с дальнобойщиками, запретом на импорт зерна и ранее приостановленными поставками Украине. Необходимы изменения и во внутренней политике - консерваторские взгляды "ПиС" в Европах неприемлемы, а потому насаждение радужной идеологии, разрешение абортов, переход на евро, скорее всего, неизбежны. Полная полярность взглядов нынешнего и прошлого правительства могут принести очередные политические потрясения. Диктатор Дуда хоть и утратил власть в Сейме, но президентский стул все еще под ним, а значит создавать проблемы новому кабмину он все еще в силах.