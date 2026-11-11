Право голоса или палочная дисциплина: как в ЕС "ломают" несогласных

В Евросоюзе, похоже, близки к тому, чтобы ввести для малых стран палочную дисциплину. Премьер Словакии пожаловался, что немецкий канцлер буквально орал на него, требуя изменить позицию. Это было в момент, когда Фицо заблокировал принятие 18-го пакета антироссийских санкций. Премьер Словакии отмечает, что Мерц явно уверен, что представители малых стран ЕС должны трястись от страха, немедленно исполняя все указания Берлина.

На сей раз канцлер рискует сорвать горло. В недрах Евросоюза созрел настоящий бунт. Мерц объявил, что заблокирует принятие восьмилетнего бюджета ЕС, если в документ не внесут обязательные расходы на поддержку Украины. А против этого уже Венгрия, Болгария, Словакия и Чехия.