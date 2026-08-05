Правоохранители Молдовы пресекли канал переправки украинцев в ЕС

В Молдове пресекли канал переправки украинских уклонистов. Правоохранительные органы страны раскрыли крупную сеть, которая помогала военнообязанным покидать родину.

По оперативным данным, злоумышленникам удалось переправить через Молдову в ЕС более 400 человек. За организацию незаконного пересечения границы члены группы взимали с каждого человека до 10 тыс. долларов.

В ходе обысков задержаны 11 человек, изъяты автомобили, электронные устройства, незаконно хранившееся оружие и боеприпасы, а также денежные средства.