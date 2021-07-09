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Правоохранительные органы Гаити раскрыли гражданство 28 членов группировки, убившей президента страны
Среди наемников - 26 граждан Колумбии - большинство из них отставные военные. Еще двое - уроженцы Гаити. Семеро нападавших ликвидированы при задержании, 15 обнаружено, еще несколько преступников разыскиваются. Двое - гаитянского происхождения - имеют американское гражданство. Один из них работал охранником в посольстве Канады в Порт-о-Пренсе.
Также пострадала первая леди страны, в критическом состоянии ее доставили в госпиталь в американском штате Флорида. Сейчас состояние вдовы президента оценивается как стабильное.
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