Правоохранительные органы Гаити раскрыли гражданство 28 членов группировки, убившей президента страны

Среди наемников - 26 граждан Колумбии - большинство из них отставные военные. Еще двое - уроженцы Гаити. Семеро нападавших ликвидированы при задержании, 15 обнаружено, еще несколько преступников разыскиваются. Двое - гаитянского происхождения - имеют американское гражданство. Один из них работал охранником в посольстве Канады в Порт-о-Пренсе.