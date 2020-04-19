Православные христиане празднуют Пасху

В московском храме Христа Спасителя службу провел Патриарх Московский и всея Руси Кирилл вместе с небольшим количеством клириков российской столицы. Крестный ход в этом году прошел внутри церкви. Патриарх отметил, что в храмах нет ощущения пустоты, несмотря на то что пасхальные богослужения совершаются без участия прихожан.



