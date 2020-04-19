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Православные христиане празднуют Пасху

В московском храме Христа Спасителя службу провел Патриарх Московский и всея Руси Кирилл вместе с небольшим количеством клириков российской столицы. Крестный ход в этом году прошел внутри церкви. Патриарх отметил, что в храмах нет ощущения пустоты, несмотря на то что пасхальные богослужения совершаются без участия прихожан.

В Софии впервые праздничную службу провели на открытом воздухе

Люди собирались на площади перед собором Александра Невского, чтобы принять участие во всенощной, которую провел Патриарх Болгарский - Митрополит Софийский - Неофит.

В Стамбуле пасхальная литургия из патриаршего храма Святого Георгия транслировалась в прямом эфире.

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