Православные верующие во всем мире отмечают Рождество Христово

Непривычно в этом году выглядела служба в храме Христа Спасителя в Москве. Вместо 5 тысяч человек, которые собираются здесь обычно, было всего 350. Пригласить в храм больше прихожан не смогли из-за эпидситуации.



В Вифлееме православные отпраздновали Рождество музыкальным парадом. Верующие собрались рядом с местом, где родился Иисус Христос.



Божественная литургия по случаю православного Рождества прошла и в Дамаске, где проживают около 400 тысяч христиан.



В Египте глава коптских православных христиан отслужил мессу в монастыре недалеко от Каира.



Из-за COVID в стране проводить полуночную мессу разрешили ограниченному количеству священнослужителей.



