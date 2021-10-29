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Правовой конфликт между Польшей и ЕС разгорается с новой силой
Правовой конфликт между Варшавой и Брюсселем разгорается с новой силой. ЕС назначил Польше штраф за изменения в системе правосудия, с которыми не согласилось руководство Евросоюза, 1 миллион евро в день. В ответ Варшава пригрозила блокировать работу структур ЕС с применением право вето в Евросовете. Противостояние Брюсселю может обернуться для Польши потерей финансовой поддержки, а это до 160 миллиардов евро в ближайшие 7 лет.
Варшава просит "Газпром" снизить цены
Помимо проблем с ЕС, назрел вопрос с энергетической безопасностью. "Польская нефтяная и газовая компания" обратилась к российскому "Газпрому" с просьбой пересмотреть понижение цены на природный газ. Причем та же компания отсудила у "Газпрома" несколько миллиардов в связи с прошлым повышением отпускных цен на газ. Ответа на просьбу пока не последовало.
Акции против гомофобии в Польше
В Сейме Польши началось обсуждение нового закона "Стоп ЛГБТ", что спровоцировало протесты в Варшаве. Вице-спикер уже заявил, что более бесчеловечного закона депутаты еще не обсуждали. Новый закон существенно ограничит право на самовыражение лиц с нестандартной сексуальной ориентацией или гендерной идентичностью, а также запретит оскорбление религиозных чувств и демонстрации в обнаженном виде.
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