ПолитикаОбществоПрезидентЭкономикаТехнологииКультураРегионыПроисшествияЗдоровьеСпортВ миреКругозорТелеграм новости
ЕвропаКитайСШАУкраинаРоссияБлижний Восток

Правовой конфликт между Польшей и ЕС разгорается с новой силой

Правовой конфликт между Варшавой и Брюсселем разгорается с новой силой. ЕС назначил Польше штраф за изменения в системе правосудия, с которыми не согласилось руководство Евросоюза, 1 миллион евро в день. В ответ Варшава пригрозила блокировать работу структур ЕС с применением право вето в Евросовете. Противостояние Брюсселю может обернуться для Польши потерей финансовой поддержки, а это до 160 миллиардов евро в ближайшие 7 лет.

Варшава просит "Газпром" снизить цены

Помимо проблем с ЕС, назрел вопрос с энергетической безопасностью. "Польская нефтяная и газовая компания" обратилась к российскому "Газпрому" с просьбой пересмотреть понижение цены на природный газ. Причем та же компания отсудила у "Газпрома" несколько миллиардов в связи с прошлым повышением отпускных цен на газ. Ответа на просьбу пока не последовало.

Акции против гомофобии в Польше

В Сейме Польши началось обсуждение нового закона "Стоп ЛГБТ", что спровоцировало протесты в Варшаве. Вице-спикер уже заявил, что более бесчеловечного закона депутаты еще не обсуждали. Новый закон существенно ограничит право на самовыражение лиц с нестандартной сексуальной ориентацией или гендерной идентичностью, а также запретит оскорбление религиозных чувств и демонстрации в обнаженном виде.

Президент

Все

Политика

Все

Общество

Все

В мире

Все

Регионы

Все

Зона X

Все