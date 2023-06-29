3.40 RUB
3.39 USD
3.58 EUR
ЭкономикаПрезидентОбществоПолитикаПроисшествияЗдоровьеТехнологииКультураРегионыСпортВ миреТелеграм новостиКругозор
Правозащитники обвинили Польшу в нарушении прав человека
Правозащитники AmnestyInternational обвинили Польшу в нарушении прав человека. В мае Варшава приняла специальный закон для охоты на ведьм. Учреждена комиссия, которая будет выявлять врагов народа по признаку "связей с Россией". В организации заявили, что глубоко обеспокоены тем, как закон может быть использован для преследования и стигматизации оппозиционных политиков, диссидентов и других лиц, которые могут баллотироваться на политические посты или критиковать правительство. Правда, скорее всего, даже эти якобы обеспокоенные правами человека граждане вряд ли действуют без указки чиновников Белого дома, ведь именно там изначально жестко раскритиковали польский закон.
Президент
Все
Политика
Все
Общество
Все
Как будет проходить агитация кандидатов в СМИ и кто будет следить за соблюдением принципа равенства
Казино, нацмены и приватизация - чем еще запомнился белорусам 1992 год
Какой принцип лежит в основе белорусской стратегии безопасности - в проекте "Диспозиция"
Каждый зарабатывал как мог, или Почему в Беларуси в начале 1990-х произошел рост ОПГ
В мире
Все
Регионы
Все
Происшествия
Все
За ролик дрифта лишили прав, авария с участием четырех авто - обзор ДТП
Дикий лось ворвался в автосалон BMW и разгромил несколько раритетных машин
Неисправная печь едва не сгубила людей, вспыхнула зарядка аккумулятора - обзор ЧП
Мошенники сообщили жительнице Гродно радостную весть и выманили у нее более 55 тыс. рублей