Правозащитники AmnestyInternational обвинили Польшу в нарушении прав человека. В мае Варшава приняла специальный закон для охоты на ведьм. Учреждена комиссия, которая будет выявлять врагов народа по признаку "связей с Россией". В организации заявили, что глубоко обеспокоены тем, как закон может быть использован для преследования и стигматизации оппозиционных политиков, диссидентов и других лиц, которые могут баллотироваться на политические посты или критиковать правительство. Правда, скорее всего, даже эти якобы обеспокоенные правами человека граждане вряд ли действуют без указки чиновников Белого дома, ведь именно там изначально жестко раскритиковали польский закон.