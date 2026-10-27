Правящая коалиция Италии против передачи Киеву вооружений

Италия почти год не направляет обещанную военную помощь Украине. Об этом сообщает газета La Repubblica.

При этом 13-й пакет с ракетами Aster 30 укомплектован, но его отправку откладывают уже в третий раз из-за разногласий внутри итальянского правительства. Входящая в правящую коалицию партия "Лига" настойчиво возражает против передачи Киеву вооружений.

Еще одна веская причина - ожидание властями Италии итогов промежуточных выборов в Конгресс США, ведь их результаты наверняка окажут влияние на внешнеполитический курс американской администрации. 26 октября Зеленский жаловался, что министр обороны США Хегсет почти месяц отказывается утверждать для ВСУ поставку ракет для систем ПВО Patriot.