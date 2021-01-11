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Правящая партия Казахстана выиграла парламентские выборы
Правящая партия Казахстана одержала победу напрошедших в воскресенье парламентских выборах. Лидирует "Свет отечества" - 72 % голосов. Ввыборах приняли участие 5 из 6 политических сил.Единственная оппозиционная партия выборыбойкотировала. Зато ее сторонники вышли на протест. Десятки человек задержаны. Вцелом же, согласно оценке миссии наблюдателей от СНГ, парламентские выборы вКазахстане были прозрачными и справедливыми.
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