Правящая партия Казахстана выиграла парламентские выборы

Правящая партия Казахстана одержала победу напрошедших в воскресенье парламентских выборах. Лидирует "Свет отечества" - 72 % голосов. Ввыборах приняли участие 5 из 6 политических сил.Единственная оппозиционная партия выборыбойкотировала. Зато ее сторонники вышли на протест. Десятки человек задержаны. Вцелом же, согласно оценке миссии наблюдателей от СНГ, парламентские выборы вКазахстане были прозрачными и справедливыми.