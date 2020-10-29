Правящая партия Литвы лишилась власти

Учили жизни и с Запада. А по итогу правящая партия лишилась доверия и в Литве. Об этом говорят итоги парламентских выборов. Напомним, победу одержали консерваторы - партия "Союз Отечества - Христианские демократы". Отрыв от экс-правящих "зеленых" довольно велик. По итогам двух туров консерваторы получили 50 мандатов, тогда как "Союз крестьян и зеленых" - только 32. Сейчас победители планируют объединиться вместе с двумя либеральными партиями. В итоге литовская оппозиция займет 74 места в сейме. А этого хватает для создания правящего блока и коалиционного правительства.