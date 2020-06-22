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Правящая партия Сербии побеждает в выборах

В Сербии на парламентских выборах убедительную победу одержала партия действующего президента Александра Вучича. По предварительным данным, Сербская прогрессивная партия получает около 63 % голосов и таким образом может рассчитывать на 179 из 250 мест в парламенте. Явка избирателей составила почти 50 %.

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