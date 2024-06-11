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Правящие элиты стран ЕС терпят крах - что происходит во Франции после выборов в Европарламент
Результаты выборов в Европарламент заставили президентов, проигравших правым партиям, всерьез встрепенуться. К примеру, президент Франции Эммануэль Макрон даже рассматривает возможность отставки с поста главы государства в случае победы правых на местных всеобщих выборах. После роспуска Национального собрания досрочное голосование там назначено на 30 июня.
Также пока еще действующий президент Франции принял отставку правительства своей партии "Возрождение" под руководством премьер-министра Габриэля Атталя.
Я думаю, что у нас есть историческая возможность позволить национальному лагерю вернуть Францию в нужное русло. Мы должны объединиться - все, кто не согласен с политикой Макрона. Создать стабильное большинство, чтобы позволить Барделле возглавить правительство, задачи которого - защита покупательной способности, восстановление экономики и, конечно же, обеспечение безопасности - борьба с миграцией.
Но все не так просто. Эксперты прогнозируют: если "Национальное объединение" ле Пен выиграет досрочные парламентские выборы и Макрон назначит премьер-министра от крайне правых, то он попросту повесит на них все ошибки и все социально-экономические проблемы. А справиться с таким "наследием" будет очень нелегко.
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