Правящие элиты стран ЕС терпят крах - что происходит во Франции после выборов в Европарламент

Я думаю, что у нас есть историческая возможность позволить национальному лагерю вернуть Францию в нужное русло. Мы должны объединиться - все, кто не согласен с политикой Макрона. Создать стабильное большинство, чтобы позволить Барделле возглавить правительство, задачи которого - защита покупательной способности, восстановление экономики и, конечно же, обеспечение безопасности - борьба с миграцией.

Марин ле Пен, лидер партии "Национальное объединение" (Франция)