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В Польше правящую партию обвиняют в нехватке угля, необходимого для экономики страны
В Польше все больше задаются актуальным вопросом, так где же сырье? Правящую партию "Право и справедливость" обвиняют в нехватке угля, необходимого для экономики страны. Как отметил на своей странице в "Твиттере" председатель оппозиционной партии "Гражданская платформа" Марчин Кервински, к июню из страны экспортировали почти миллион тонн. При этом добыча за год упала на 0,9 процента. И на складах ситуация ужасная.
Дело в том, что компании практически полностью отрезаны от местного сырья, так как была изменена модель сбыта, а импортное невообразимо дорогое. В торгово-промышленной палате польских продавцов угля полагают, что это следствие введенного без подготовки эмбарго на российский уголь - в столь быстром темпе оно принесло больше вреда, чем пользы".
Фото: pixabay.com
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