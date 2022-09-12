ПолитикаПрезидентОбществоЭкономикаПроисшествияЗдоровьеТехнологииКультураРегионыСпортВ миреТелеграм новостиКругозор
ЕвропаКитайСШАУкраинаРоссияБлижний Восток

В Польше правящую партию обвиняют в нехватке угля, необходимого для экономики страны

В Польше все больше задаются актуальным вопросом, так где же сырье? Правящую партию "Право и справедливость" обвиняют в нехватке угля, необходимого для экономики страны. Как отметил на своей странице в "Твиттере" председатель оппозиционной партии "Гражданская платформа" Марчин Кервински, к июню из страны экспортировали почти миллион тонн. При этом добыча за год упала на 0,9 процента. И на складах ситуация ужасная.

Дело в том, что компании практически полностью отрезаны от местного сырья, так как была изменена модель сбыта, а импортное невообразимо дорогое. В торгово-промышленной палате польских продавцов угля полагают, что это следствие введенного без подготовки эмбарго на российский уголь - в столь быстром темпе оно принесло больше вреда, чем пользы".


Фото: pixabay.com

Президент

Все

Политика

Все

Общество

Все

В мире

Все

Регионы

Все

Зона X

Все