Праздничное богослужение провели в Вифлееме

В базилике Рождества Христова рождественская месса началась в полночь.



Этой зимой верующие получили возможность увидеть фрагмент Яслей Христа - это бесценная христианская реликвия с крошечными дощечками из Вифлеема. Без малого полтора тысячелетия она хранилась в Риме в базилике Санта-Мария-Маджоре. Часть святыни недавно вернули в Вифлеем по решению Папы Римского Франциска.



