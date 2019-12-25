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Праздничное богослужение провели в Вифлееме

В базилике Рождества Христова рождественская месса началась в полночь.

Этой зимой верующие получили возможность увидеть фрагмент Яслей Христа - это бесценная христианская реликвия с крошечными дощечками из Вифлеема. Без малого полтора тысячелетия она хранилась в Риме в базилике Санта-Мария-Маджоре. Часть святыни недавно вернули в Вифлеем по решению Папы Римского Франциска.

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