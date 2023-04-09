Праздничное богослужение в Ватикане, Карл III впервые участвовал в Пасхальной службе как король, традиции празднования Пасхи в мире
Праздничные службы идут в католических храмах по всему миру, главная - состоялась в соборе Святого Петра в Ватикане. Папа Римский Франциск накануне возглавил Всенощное бдение, а сегодня в полдень провел пасхальную мессу в присутствии десятков тысяч верующих. По завершении службы он обратился ко всем людям доброй воли с традиционным посланием "Граду и миру". Главной темой, ожидаемо, стали военные конфликты.
Давайте и мы поспешим встать на путь взаимного доверия - доверия между людьми, между народами и странами. Пусть нас удивит радостная весть Пасхи, свет, озаряющий тьму и мрак, в которые слишком часто погружается мир. Давайте поспешим преодолеть конфликты и разногласия и откроем наши сердца для тех, кто больше всего нуждается в помощи. Давайте поспешим по пути мира и братства. Давайте радоваться конкретным признакам надежды, которые приходят к нам из многих стран, начиная с тех, которые предлагают помощь и радушный прием тем, кто бежит от войны и нищеты.
Карл III впервые участвовал в Пасхальной службе как король
В Великобритании нынешняя Пасхальная служба стала первой, в которой Карл III принял участие в качестве монарха. Она прошла в часовне Святого Георгия в Виндзорском замке. Верховного правителя Церкви Англии сопровождали супруга, старший сын, сестра и братья.
Традиции празднования Пасхи
Багдад, Ирак
Пасху празднуют христиане западного обряда по всему миру - так, десятки иракских верующих собрались в католической церкви в центре Багдада на праздничную мессу. До начала войны в Ираке под руководством США в 2003 году в стране насчитывалось почти полтора миллиона христиан, однако многие были вынуждены покинуть страну. Между тем христианская традиция в Ираке - одна из самых древних в мире.
Ереван, Армения
Традиционная литургия с объявлением благой вести о Светлом Христовом Воскресении прошла в Ереване. В Пасхальный сочельник жители столицы Армении пронесли зажженные лампады по улицам города и выложили их на Площади Республики в форме копья.
Сеул, Южная Корея
В центре Сеула по случаю Светлого праздника состоялся масштабный парад с участием тысяч людей из более чем 50-ти религиозных групп. Зрители наблюдали выступления артистов, марширующий оркестр и исполнителей корейских традиционных танцев.