Праздничные салюты этой ночью осветили небо над Францией - так болельщики отпраздновали победу своей сборной. Только на улицы Парижа вышли сотни тысяч болельщиков. Впрочем, ликование фанатов очень скоро переросло в беспорядки. Фанаты били витрины магазинов, выносили из них алкоголь и жгли автомобили. Полиции пришлось применить слезоточивый газ и водометы.