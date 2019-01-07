Праздник Богоявления отметили в Ватикане

Выступая с проповедью на площади Святого Петра, Папа Римский Франциск поздравил с праздником всех христиан, которые отмечают Рождество Христово по юлианскому календарю. Это православные верующие и католики восточных церквей. Понтифик обратился к верующим с сердечными и братскими поздравлениями. Также в ходе проповеди он напомнил о христианской общности.



Накануне Папа Римский Франциск провел в Ватиканской базилике торжественную мессу по случаю отмечаемого католиками праздника Богоявления.