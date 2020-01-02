Праздник света в Малайзии

В Малайзии праздничное настроение жителям сохраняет фестиваль света. Он проводится в пригороде Куала-Лумпура. Лозунг мероприятия - "Прекрасная Малайзия". Красочное шоу устроили недалеко от Дворца правосудия. На широких лужайках все желающие наслаждаются просмотром светомузыкальных шоу.

Помимо целого ряда световых проекций, представлений пожирателей огня и развлечений для детей, на фестивале можно также увидеть светозвуковую инсталляцию "Планетариум 360".



