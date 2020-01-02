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Праздник света в Малайзии

В Малайзии праздничное настроение жителям сохраняет фестиваль света. Он проводится в пригороде Куала-Лумпура. Лозунг мероприятия - "Прекрасная Малайзия". Красочное шоу устроили недалеко от Дворца правосудия. На широких лужайках все желающие наслаждаются просмотром светомузыкальных шоу.
Помимо целого ряда световых проекций, представлений пожирателей огня и развлечений для детей, на фестивале можно также увидеть светозвуковую инсталляцию "Планетариум 360".

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