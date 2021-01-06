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Праздник Трех королей прошел в Испании
Яркие кадры из Барселоны. Там прошло музыкальное шоу, посвященное празднику Трех королей. Согласно легенде, в город в этот день прибывают три волхва, или, как называют их в Испании, три короля. Именно они отвечают за выполнение задач Деда Мороза, а именно за получение писем и раздачу подарков. Праздник в стране обычно отмечают шествиями и угощениями, а волхвам ключи от города вручает лично сам мэр, чтобы они могли войти в каждый дом с поздравлениями и подарками. Однако на этот раз дома в Барселоне закрыты из-за коронавируса, а шествие заменили красочным представлением, которое жители могли посмотреть онлайн.
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