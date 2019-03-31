Праздник в Париже. Эйфелевой башне сегодня 130 лет

Праздник в Париже. Одному из главных символов столицы Франции - Эйфелевой башне - сегодня 130 лет. Изначально конструкция так не понравилась парижанам, что они требовали ее снести. Башня и не задумывалась как постоянное сооружение. Она была возведена для всемирной выставки 1889 года, а после ее должны были демонтировать через 20 лет. За десятилетия настроения парижан изменились. Понравилась конструкция и туристам. В честь юбилея в эти выходные у башни устраивают спектакли и выставки.