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Праздник Весны отмечают в Китае
В Китае начали праздновать наступление года Черного Водяного Кролика. Праздник Весны (именно так в Поднебесной называют встречу Нового года) начнется в ночь на воскресенье. С 21 по 27 января в стране объявлены официальные выходные.
С праздником Весны Председателя КНР Си Цзиньпина поздравил Президент Беларуси Александр Лукашенко.
Глава государства заверил Председателя КНР в готовности вместе и далее развивать весь комплекс белорусско-китайских отношений, углублять взаимодействие на международной арене в целях построения справедливого и мирного глобального порядка. Александр Лукашенко пригласил Си Цзиньпина посетить Беларусь.
Небосклоны городов в Китае озаряются сияющими огненными шоу. Фейерверки в стране стали символом защиты от негатива. В честь праздника проходит парад золотых драконов.
Накануне китайского Нового года жилище принято освобождать от старого хлама, чтобы было место для всего нового в следующем году.
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