Праздник Весны отмечают в Китае

В Китае начали праздновать наступление года Черного Водяного Кролика. Праздник Весны (именно так в Поднебесной называют встречу Нового года) начнется в ночь на воскресенье. С 21 по 27 января в стране объявлены официальные выходные.

С праздником Весны Председателя КНР Си Цзиньпина поздравил Президент Беларуси Александр Лукашенко.



Глава государства заверил Председателя КНР в готовности вместе и далее развивать весь комплекс белорусско-китайских отношений, углублять взаимодействие на международной арене в целях построения справедливого и мирного глобального порядка. Александр Лукашенко пригласил Си Цзиньпина посетить Беларусь.



Небосклоны городов в Китае озаряются сияющими огненными шоу. Фейерверки в стране стали символом защиты от негатива. В честь праздника проходит парад золотых драконов.