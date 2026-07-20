Празднование победы Испании на ЧМ по футболу вызвало беспорядки в стране

В Испании при праздновании победы на чемпионате мира по футболу пострадали более 80 человек. Уличные гулянья переросли в массовые беспорядки. Погибли 2 человека, в том числе 13-летний подросток. В одном только Мадриде в больницы попали 36 человек, еще 29 пострадавших оказались в клиниках Барселоны. Также известно минимум о 12 задержанных.

Напомним, в ночь на 20 июля Испания в финале мундиаля обыграла Аргентину со счетом 1:0 и второй раз в истории стала чемпионом мира.