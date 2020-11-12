Празднование Дня независимости Польши обернулось уличными беспорядками

Несколько офицеров полиции получили ранения. В центре польской столицы собрались десятки тысяч противников политики действующего правительства с флагами, файерами и петардами. Полиция активно использовала слезоточивый газ и резиновые пули. Как сообщает «Твиттер» польских правоохранителей, с хулиганами не договариваются. Неважно, где они находятся и какие взгляды проповедуют. Мы всегда будем действовать решительно, чтобы восстановить порядок и обеспечить безопасность других людей. Между тем участники шествия на этом видео бросают файеры прямо в здание с флагами ЛГБТ и Женского марша. Одна квартира загорелась.