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Празднование Дня независимости Польши обернулось уличными беспорядками
Несколько офицеров полиции получили ранения. В центре польской столицы собрались десятки тысяч противников политики действующего правительства с флагами, файерами и петардами. Полиция активно использовала слезоточивый газ и резиновые пули. Как сообщает «Твиттер» польских правоохранителей, с хулиганами не договариваются. Неважно, где они находятся и какие взгляды проповедуют. Мы всегда будем действовать решительно, чтобы восстановить порядок и обеспечить безопасность других людей. Между тем участники шествия на этом видео бросают файеры прямо в здание с флагами ЛГБТ и Женского марша. Одна квартира загорелась.
Участники шествия заблокировали центральные улицы Варшавы. К ним присоединились автомобилисты, байкеры и велосипедисты. Полиция заведомо была приведена в состояние максимальной боеготовности. Но, как и ожидалось, беспорядков избежать не удалось.
Спусковым крючком взрыва народного негодования в Польше, напомним, стал закон о фактическом запрете абортов. Но даже дальнейшие обещания правительства ослабить запрет эффекта не дали. Люди возмущены и тем, как власти не справляются с пандемией и колоссальными убытками от карантина.
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