Празднование Дня святого Патрика: 17 человек арестованы

Несмотря на расставленные в Дублине контрольно-пропускные пункты, несколько сотен ирландцев вышли отмечать День святого Патрика в центр города. Полиция задержала минимум 17 нарушителей. Кстати, по традиции посидеть в ирландских пабах не удалось. Они в этой стране закрыты с Рождества.