Сегодня празднования Дня России отменены в Волгограде в связи с трагической гибелью одиннадцати человек. Накануне на Волге столкнулись баржа и частный катамаран. На борту 12-местного прогулочного судна находились 16 пассажиров и экипаж. Спасти удалось пятерых. По некоторым данным, за штурвалом катамарана был владелец судна, экс-депутат Волгоградской гордумы Дмитрий Хахалев, который имел судимость по пяти статьям. Он и нарушил правила перевозки. Согласно результатам экспертизы, находился в нетрезвом состоянии. Судно, кроме того, не состояло на учете.