Предел терпения: Украину охватили протесты

Против огромных цен на коммунальные услуги которую неделю бастуют обычные украинцы. Выходят на акции даже в маленьких городах.



Сегодня в Полтавской области протестующие перекрыли движение по трассе Киев -Харьков. Демонстранты ходили по кругу на пешеходном переходе, из-за чегообразовался длинный затор.