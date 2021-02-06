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Предел терпения: Украину охватили протесты

Против огромных цен на коммунальные услуги которую неделю бастуют обычные украинцы. Выходят на акции даже в маленьких городах.

Сегодня в Полтавской области протестующие перекрыли движение по трассе Киев -Харьков. Демонстранты ходили по кругу на пешеходном переходе, из-за чегообразовался длинный затор.

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