Предложение руки и сердца закончилось 8 обвинениями для руферов из России

В Нью-Йорке полиция задержала двух экстремалов, которые забрались на шпиль Эмпайр-стейт-билдинг. Руферы, мужчина и женщина, были в масках и без страховки, оба - русскоговорящие.



Причем повод для опасного трюка был самый романтический: предложение руки и сердца.

Сейчас им предстоит держать в суде ответ по 8 обвинениям. Поскольку в Нью-Йорке запрещено забираться на любые сооружения выше 15 м. Высота Эмпайр-стэйт-билдинг с учетом шпиля составляет 443 м. За нарушение закона предусмотрено наказание в виде заключения сроком до года или штрафа в размере до тысячи долларов.