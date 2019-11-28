Предложение руки и сердца прозвучало прямо во время дебатов в итальянском парламенте

Депутат Флавио Ди Муро позвал замуж свою возлюбленную Элизу. После романтического жеста коллеги Ди Муро взорвались аплодисментами и бросились его поздравлять. Впрочем спикер нижней палаты парламента Роберт Фицо не оценил поступок депутата. На дебатах обсуждался важный вопрос выделения средств районам Италии, пострадавшим во время землетрясения.



