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Предложение руки и сердца прозвучало прямо во время дебатов в итальянском парламенте

Депутат Флавио Ди Муро позвал замуж свою возлюбленную Элизу. После романтического жеста коллеги Ди Муро взорвались аплодисментами и бросились его поздравлять. Впрочем спикер нижней палаты парламента Роберт Фицо не оценил поступок депутата. На дебатах обсуждался важный вопрос выделения средств районам Италии, пострадавшим во время землетрясения.

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