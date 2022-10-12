ПрезидентЭкономикаОбществоПолитикаЗдоровьеТехнологииКультураПроисшествияРегионыСпортВ миреКругозорТелеграм новости
ЕвропаКитайСШАУкраинаРоссияБлижний Восток

Украинского диверсанта задержали в Брянске, сообщила ФСБ России

ФСБ РФ объявила о предотвращении теракта на одном из транспортно-логистических терминалов в Брянске,сообщает РИА Новости. Задержан гражданин Украины, действовавший по заданию Службы безопасности Украины. У мужчины изъято изготовленное имна основе боевой части противотанковой управляемой ракетывзрывное устройство массой около 3 килограммов в тротиловом эквиваленте.

Также ФСБ показала кадры оперативной видеосъемки задержания украинского диверсанта, готовившего теракт в Брянске.

Президент

Все

Политика

Все

Общество

Все

В мире

Все

Регионы

Все

Зона X

Все