Украинского диверсанта задержали в Брянске, сообщила ФСБ России

ФСБ РФ объявила о предотвращении теракта на одном из транспортно-логистических терминалов в Брянске,сообщает РИА Новости. Задержан гражданин Украины, действовавший по заданию Службы безопасности Украины. У мужчины изъято изготовленное имна основе боевой части противотанковой управляемой ракетывзрывное устройство массой около 3 килограммов в тротиловом эквиваленте.