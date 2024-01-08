Предотвращение шатдауна: Конгресс США согласовал бюджет на 2024 год

Конгресс США согласовал бюджет на 2024 год - решение должно предотвратить шатдаун. Бюджет предусмотрен в 1,59 трлн долларов, из них на оборону пойдет 886 млрд.

В ноябре президент США Джо Байден подписал принятый Конгрессом закон о временном финансировании правительства на период до 19 января 2024 года. При этом в закон не вошла помощь Украине, Израилю и Тайваню - конгрессмены заблокировали вопрос, пока Байден не решит проблемы с охраной южных границ США.