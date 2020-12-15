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Предприниматели Украины против карантина
В центре Киева вновь проходит митинг предпринимателей. Сначала демонстранты, выступающие против введения карантина, собрались у здания Верховной рады и призвали власти "не душить бизнес" и отменить локдаун. Затем направились к офису президента, где зажгли файеры. Далее они пытались установить палатки на Майдане - произошли столкновения с правоохранителями. Нацполиция и Нацгвардия работают в усиленном режиме, перекрыты несколько улиц в центре города.
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