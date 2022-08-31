Предприятия Эстонии просят освободить их от антироссийских санкций

Против кого на самом деле работают антироссийские санкции, свидетельствует ходатайство 28 эстонских компаний. Они обратились к правительству прибалтийской страны с просьбой освободить их от рестрикций ЕС против России, чтобы они могли продолжать импортировать нефтепродукты. Среди обратившихся предприятий - железнодорожная государственная корпорация Эстонии Operail и трейдер Trafigura.