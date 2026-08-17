Председатель БФАиС отметил, что поиски пропавших альпинистов продолжатся, когда нормализуется погода

Председатель Белорусской федерации альпинизма дал комментарий по поискам пропавших белорусов в Кыргызстане.

"Чтобы с абсолютной достоверностью определить, что это наши ребята, нужно сфотографировать их, опознать, то есть провести протокольные процедуры, которые всегда в обязательном порядке проводятся. Это сделать сейчас невозможно. Накануне работы были остановлены из-за плохой погоды, которая установилась минимум на неделю. Сейчас на протяжении этой недели, которая, так сказать, предваряет возможную хорошую погоду, разрабатывается план, каким образом спуститься к этому месту, где предположительно находятся тела, каким образом их достать, потому что по линии падения они падали по склону более 1 км", - пояснил председатель Белорусской федерации альпинизма и скалолазания Александр Годлевский.

Также он отметил, что поисково-спасательные работы будут продолжены. "Само восхождение на всем протяжении было сложным. То есть по альпинистской системе категорирования сложности подобных восхождений, оно относится к высшей категории трудных", - подчеркнул Александр Годлевский.