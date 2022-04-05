Председатель Еврогруппы: Антироссийские санкции - прямой путь к снижению уровня жизни и плачевным социальным последствиям для Евросоюза

Антироссийские санкции со стороны Запада вызвали ощутимый рост цен в Евросоюзе, а это прямой путь к снижению уровня жизни и плачевным социальным последствиям. Об этом заявил председатель Еврогруппы Паскаль Донохью. Неутешительные выводы подтверждают и данные агентства Евростат: в марте уровень инфляции в зоне евро установил абсолютный рекорд - 7,5 % в годовом исчислении. Сильнее всего последствия антироссийских санкций ощущают рядовые граждане ЕС. Жители Германии, ведущей экономики союза, жалуются, что некоторые товары уже в дефиците, а цены на продукты выросли почти на треть.







Минфин Германии: ЕС не сможет отказаться от российского газа

Кризисную ситуацию усугубляет битва на рынке энергоресурсов. Резкий отказ от российского газа навредит Евросоюзу больше, чем самой России. С таким откровенным прогнозом выступил министр финансов Германии.

Повышение стоимости энергоносителей бьет по сельскохозяйственному сектору. Немецкие фермеры в ожидании резкого роста цен на топливо и удобрения в панике ищут альтернативные решения.

Немецкий фермер: