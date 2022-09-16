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Председатель КНР отказался от ужина с лидерами государств в рамках саммита ШОС
Си Цзиньпин пропустил ужин с лидерами государств в рамках ШОС из-за правил по коронавирусу, пишет РИА "Новости".
Председатель КНР Си Цзиньпин пропустил ужин с лидерами 11 стран, в том числе президентами России и Турции Владимиром Путиным и Тайипом Эрдоганом, в Узбекистане из-за политики китайской делегации по коронавирусу.
Китайский лидер также отсутствовал на групповых фотографиях, опубликованных в четверг с саммита ШОС, который он посетил в рамках своей первой зарубежной поездки после начала пандемии коронавируса. Источник в узбекском правительстве указал, что китайская делегация сослалась на правила по коронавирусу в качестве причины пропуска ужина.
Фото:pixabay.com
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