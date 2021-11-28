Председатель общества "Польша - Восток" о том, что происходит на границе

О том, что происходит на границе, сами поляки могут узнать лишь из одного источника - своего правительства. Только у него существует монополия на эту информацию. В демократической Польше, получается, может быть только одно мнение - любое другое неправильное. Местные журналисты хорошо знают, что такое цензура. Ведь за иную информацию, которая все же иногда просачивается в обществе, можно поплатиться в прямом смысле. Знают об этом и волонтеры, которым в польском приграничье разбивают машины за желание помочь беженцам.