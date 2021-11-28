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Председатель общества "Польша - Восток" о том, что происходит на границе
О том, что происходит на границе, сами поляки могут узнать лишь из одного источника - своего правительства. Только у него существует монополия на эту информацию. В демократической Польше, получается, может быть только одно мнение - любое другое неправильное. Местные журналисты хорошо знают, что такое цензура. Ведь за иную информацию, которая все же иногда просачивается в обществе, можно поплатиться в прямом смысле. Знают об этом и волонтеры, которым в польском приграничье разбивают машины за желание помочь беженцам.
Свобода слова? Права человека? Нет, польские власти не слышали и не хотят. Все это их правительство объясняет режимом чрезвычайной ситуации, срок которого, по словам общественного деятеля Александра Яцека, официально уже закончился. Мы с ним связались по скайпу, чтобы записать интервью. Он один из немногих польских экспертов, кто согласился на честный разговор о ситуации в его стране. Многие это делать просто боятся (видео).
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