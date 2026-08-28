Представитель партии в Португалии о политике в НАТО: Необходимо положить конец этому безумию

Военная эскалация, которую продвигают НАТО и страны альянса, уже напрямую отражается на социальной политике европейских государств. Об этом заявил заведующий международным отделом Португальской коммунистической партии Педру Мигель Невеш Геррейру в "Актуальном интервью".

По его словам, нынешний курс португальских властей связан с политикой Соединенных Штатов. "Португалия является членом Европейского союза, а также членом НАТО. Нынешнее правительство связано с политикой Соединенных Штатов, политикой конфронтации, негативной политикой. Это политика войны, которую мы видим в разных регионах мира", - отметил Педру Геррейру.

Он подчеркнул, что цена этой эскалации ложится на простых граждан. "Военная эскалация, продвигаемая НАТО и странами НАТО, имеет свою цену. И эту цену платят рабочие и народы. Нам уже объявили, что необходимо сократить социальные расходы, чтобы оплатить оружие, военную эскалацию. И это, если не единственная причина, то одна из главных причин, почему власти не обращают внимание на трудовые права, государственные службы здравоохранения, государственные школы. Например, в Португалии власти готовят очередную атаку на государственную систему социального обеспечения. И все потому, что деньги нужны для войны, и мы выступаем против этой политики", - сказал представитель португальских коммунистов.

quote Нам нужно отвергнуть этот путь, потому что он не имеет будущего для народов: для португальского народа, белорусского, для всех народов мира. Поэтому нам нужно остановить эту эскалацию, эту эскалацию конфронтации. Педру Мигель Невеш Геррейру

Выходом, по его мнению, должны стать диалог и объединение сторонников мира. "Нам нужен диалог. Нам нужно создавать площадки для диалога. Нам нужно объединить усилия с теми, кто хочет нового пути и придерживается иных ценностей. И это лишь шаг, один из многих, которые делают другие, которые делаем мы с вами. Нам нужно объединить все силы, которые хотят мира, должны объединить усилия ради этой цели", - заявил Педру Геррейру.

Он выразил уверенность, что общественное сознание будет меняться. "Мы активно боремся против этой политики, и мы думаем, что со временем люди станут более сознательными. Они поймут, что необходимо положить конец этому безумию", - заключил заведующий международным отделом Португальской коммунистической партии.