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Представитель Генсека ООН: Каждая страна имеет право на защиту своих границ, но это не освобождает от обязанности соблюдать международное право

Каждая страна имеет право на защиту своих границ. Но это не освобождает ее от обязанности соблюдать международное право, в особенности, если это касается беженцев! Об этом накануне заявил официальный представитель Генсека ООН.Управление Верховного комиссара Организации Объединенных Наций по делам беженцев и международная организация накануне выразили встревоженность последними событиями на белорусско-польской границе.

Учрежденияпризвали к срочному урегулированию ситуации и беспрепятственному доступу к нуждающимся в помощи людям.

Раньше уговоры международных организаций и договоренности на Варшаву не действовали. К примеру, статья 33 Женевской конвенции прямо запрещает высылку беженцев или их принудительное возвращение в страны, из которых они прибыли. Однако Польша уже почти месяц внаглую игнорирует свои обязательства.

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