Представитель "Института Шиллера": Санкции, введенные против России, негативно скажутся на экономике США и приведут к "абсолютному хаосу"

Альтернатива, к которой мы призываем, это переговоры о новой экономической парадигме продуктивного сотрудничества между Востоком и Западом, между США и Европой с одной стороны и Китаем, Россией и растущими азиатскими экономиками - с другой.

Представитель "Института Шиллера" в Нью-Йорке заявил, что санкции, введенные против России, негативно скажутся на экономике США и приведут к "абсолютному хаосу". Учитывая связь между западными банками и российской экономикой, в ближайшее время весь мир будет наблюдать "взрыв западной финансовой системы". Эксперт порекомендовал американским политикам направить свои усилия в конструктивное русло.Аналитик напомнил, что американцы в последнее время активно боролись с обнищанием, снижением уровня жизни. Однако сейчас снова столкнулись с гиперинфляцией, ростом цен на сырье и топливо.