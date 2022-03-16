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Представитель "Института Шиллера": Санкции, введенные против России, негативно скажутся на экономике США и приведут к "абсолютному хаосу"
Представитель "Института Шиллера" в Нью-Йорке заявил, что санкции, введенные против России, негативно скажутся на экономике США и приведут к "абсолютному хаосу". Учитывая связь между западными банками и российской экономикой, в ближайшее время весь мир будет наблюдать "взрыв западной финансовой системы". Эксперт порекомендовал американским политикам направить свои усилия в конструктивное русло.
Ричард Блэк, представитель аналитического центра "Институт Шиллера"
Альтернатива, к которой мы призываем, это переговоры о новой экономической парадигме продуктивного сотрудничества между Востоком и Западом, между США и Европой с одной стороны и Китаем, Россией и растущими азиатскими экономиками - с другой.
Аналитик напомнил, что американцы в последнее время активно боролись с обнищанием, снижением уровня жизни. Однако сейчас снова столкнулись с гиперинфляцией, ростом цен на сырье и топливо.
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