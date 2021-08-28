Представитель "Талибана": состав правительства объявят на следующей неделе

Представитель "Талибана" заявил, что движение объявит состав правительства уже на следующей неделе. До срока окончательного вывода американских войск, обозначенного новыми властями, осталось чуть больше трех суток. Гуманитарная катастрофа в кабульском аэропорту, созданная руками Запада, до конца так и не урегулирована. Под воротами в аэрогавань все еще находятся сотни людей. Госдептем временемпризывает не приходить в аэропорт. Конечно, ведь у Запада свои приоритеты. У США - эвакуация своих военных. Великобритания, к примеру, эвакуирует животных.После позорной неудачи по "экспорту западных ценностей" американская администрация пытается всеми силамивернуть себе лицо.