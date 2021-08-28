3.39 RUB
3.39 USD
3.58 EUR
ЭкономикаПрезидентОбществоПолитикаПроисшествияЗдоровьеТехнологииКультураРегионыСпортВ миреТелеграм новостиКругозор
Представитель "Талибана": состав правительства объявят на следующей неделе
Представитель "Талибана" заявил, что движение объявит состав правительства уже на следующей неделе. До срока окончательного вывода американских войск, обозначенного новыми властями, осталось чуть больше трех суток. Гуманитарная катастрофа в кабульском аэропорту, созданная руками Запада, до конца так и не урегулирована. Под воротами в аэрогавань все еще находятся сотни людей. Госдептем временемпризывает не приходить в аэропорт. Конечно, ведь у Запада свои приоритеты. У США - эвакуация своих военных. Великобритания, к примеру, эвакуирует животных.После позорной неудачи по "экспорту западных ценностей" американская администрация пытается всеми силамивернуть себе лицо.
Хаос в Афганистане
Накануне беспилотник Штатов нанес удар в афганской провинции Нангархар. Американцам удалось ликвидировать двух главарей "Исламского государства". Появились сообщения о трех случайных жертвах - об этомПентагон умалчивает. Это не мешает противникам Байдена обвинять его в некомпетентности и призывать к импичменту. Несмотря на все хилые попытки хоть что-то исправить, регион остается неспокойным. В районе аэропорта Кабула сегодня вновь раздаются выстрелы.
Президент
Все
Политика
Все
Общество
Все
В мире
Все
Госдеп: США продолжат передавать Киеву разведданные
Монумент "Родина-мать зовет!" - официальный логотип 80-летия Победы в Великой Отечественной войне
Нетаньяху предложил палестинцам по 5 млн долларов за каждого освобожденного заложника
В Тбилиси протестующие напали на журналистов грузинского телеканала
Регионы
Все
Происшествия
Все
В Речицком районе погиб рабочий - на него упало сломанное дерево
Минобороны РФ: над территорией России за три часа уничтожили 42 БПЛА
Дом сгорел из-за самодельной электроплиты, супружескую пару от пожара спасла бессонница - обзор ЧП
Водителя большегруза, ремонтировавшего свой автомобиль, сбил микроавтобус - обзор ДТП