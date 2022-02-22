Представитель Украины призвал Россию отменить решение о признании независимости ДНР и ЛНР

В Нью-Йорке созвано экстренное заседание ООН по разрешению ситуации вокруг республик Донбасса. Встречу назначили после того, как Москва признала их суверенитет. Представитель Украины призвал Россию отменить это решение и вернуться за стол переговоров. И напомнил об Уставе ООН.



Сергей Кислица, постоянный представитель Украины при ООН:

В соответствии со статьей 51 Устава Украина имеет неотъемлемое право на индивидуальную и коллективную самооборону. Мы привержены мирному и дипломатическому пути и будем твердо его придерживаться. Мы на своей земле. Мы ничего и никого боимся. Мы никому ничего не должны и никому ничего не отдадим. Сейчас не февраль 2014-го, сейчас февраль 2022-го. Это другая страна, другая армия, и единая цель - мир: мир в Украине, мир в Европе, мир во всем мире.



Представитель США назвала действия Москвы атакой на суверенитет Украины и испытанием на прочность мировой системы безопасности. Политик предупредила: действия Росси могут привести к ужасным последствиям в Украине, Европе и мире. В свою очередь представитель России призвал западных коллег отбросить эмоции и не делать ситуацию хуже.



Василий Небензя, постоянный представитель России при ООН:

Сейчас мы видим, что многие коллеги хотят расписаться в том, что Минские соглашения мертвы. Но это не так, и Киев по-прежнему обязан их выполнить. Мы по-прежнему открыты для дипломатии, однако допускать новую кровавую бойню в Донбассе больше не намерены.



Реакция Евросоюза: тут расценили признание ДНР и ЛНР как вопиющее нарушение международного права и Минских соглашений. С осуждением решения Москвы выступили лидеры США, Германии и Франции, а также генсек НАТО Йенс Столтенберг. Китай же призывал все стороны в ситуации вокруг Украины продолжить диалог и консультации.