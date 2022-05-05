Представитель Зеленского: Блогера Анатолия Шария будут судить в Украине

Блогера Анатолия Шария будут судить вУкраине - об этом заявил представитель Зеленского. Шария по подозрению в госизмене задержали в Испании, однако затем отпустили под подписку о невыезде. Он будет ждать судебного заседания по решению об экстрадиции в Барселоне. Задержание опального блогера прокомментировал бывший премьер Украины. По словам Николая Азарова, информация о возможной выдаче Шария вызывает большие сомнения, так как у него есть статус беженца. Кроме того, Украине предстоит предоставить весомые доказательства его госизмены, а таковых у них нет. Власти Украины считают, что Шарий работал по заказу иностранных силовых структур и подозревают его в подрывной деятельности против Украины. Как стало известно, защищать Шария будет адвокат бывшего главы правительства Каталонии Карлеса Пучдемона, который в 2017 году провел референдум за независимость региона от Испании.