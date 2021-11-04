Представители Департамента по авиации отправились в Иркутск для расследования происшествия с Ан-12

Продолжаем следить за расследованием авиакатастрофы под Иркутском, где разбился грузовой самолет авиакомпании "Гродно". Российские и белорусские следователи устанавливают причины и условия катастрофы Ан-12.

Представители Департамента по авиации вылетели в Иркутск для расследования происшествия. Белорусскую сторону уведомили о найденных черных ящиках, номера которых совпали с данными департамента. Представитель Минтранспорта подтвердил, что Ан-12 не проходил противогололедную обработку при вылете с Чукотки. В Гродно уже работают следователи центрального аппарата СК Беларуси.

На борту разбившегося под Иркутском Ан-12 были 9 человек

В настоящее время организуется доставка тел погибших на родину. В Иркутске открыта и горячая линия, идет взаимодействие с родственниками. С ними будет работать психолог.

Поддержать семьи

Поддержку семьям земляков, погибших при крушении Ан-12, окажут в Гродненской области. Об этом сообщил сегодня журналистам губернатор региона Владимир Караник.