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Представители Пентагона ведут тайную кампанию внутри ведомства
В то же время группа представителей Пентагона ведет тайную кампанию внутри ведомства с целью склонить руководство к поставкам Украине истребителей F-16. По данным издания "Политико", на фоне решений о поставках танков и систем ПВО Patriot в Киеве появился оптимизм в вопросе получения самолетов. В свою очередь аналитики газеты "Нью-Йорк Таймс" сообщают, что США и их союзники намерены изменить динамику боевых действий на территории Украины за счет обучения украинских военных ведению общевойсковых боев с применением пехоты, танков и артиллерии. Американские эксперты сходятся во мнении о том, что боевые действия в стране в текущем году могут зайти в тупик, отмечается в публикации.
Молдова передаст Украине гуманитарную помощь
Стало также известно, что Молдова передаст Киеву гуманитарную помощь на сумму почти в 900 тысяч долларов.
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