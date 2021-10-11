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Польские военные стреляют в воздух и бьют беженцев дубинками
Поляки последнее время любят приукрасить события - исказить факты, происходящие на границе, безосновательно обвиняя белорусскую сторону. Все ради того, чтобы отвлечь внимание от силовых действий в отношении беженцев. Об этом свидетельствует и недавнее фейковое видео военного ведомства Польши. Его, кстати, очень быстро опроверг видеоматериалами белорусский Погранкомитет.
И вот снова факты. 8 октября выстрелы у границы на польской территории. Как сообщает Госпогранкомитет Беларуси, вблизи линии границы находилась большая группа беженцев в оцеплении польских солдат. Иностранцы кричали и просили прекратить насилие. Просили право на защиту и убежище, а в ответ польские военные стреляли в воздух, пугали беженцев дубинками и выгоняли в Беларусь. На место оперативно прибыл наряд белорусских пограничников. В итоге польская сторона свернула силовую операцию.
Заметим, что представители пограничной стражи Польши пытаются скрыть очевидные факты использования оружия в целях вытеснения беженцев и целенаправленно делают ложные заявления, публикуя информацию о звуках выстрелов, якобы доносящихся с белорусской стороны.
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